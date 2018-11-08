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Медведев встретится с победителями конкурса фотожурналистики им. Стенина

Общество

Это ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет

Медведев встретится с победителями конкурса фотожурналистики им. Стенина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 8 ноября 2018, 08:17 — REGNUM  Сегодня, 8 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с победителями IV Международного конкурса фотожурналистики имени А. Стенина. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — это ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет, сообщается на сайте правительства РФ.

Это единственная в России площадка, которая поддерживает молодых фотографов и открывает их имена миру. В 2018 году конкурс собрал порядка 6000 работ и расширил свою географию, увеличив число стран-участниц до 77.

Фотожурналист Андрей Стенин погиб в августе 2014 года при исполнении профессионального долга. Конкурс проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−7 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Китае. В рамках трехдневного визита у председателя правительства РФ была намечена обширная программа.

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