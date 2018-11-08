На Дальнем Востоке впервые выявили поддельные купюры номиналом 2000 рублей

Владивосток, , 08:04 — REGNUM На Дальнем Востоке больше всего поддельных денежных знаков было изъято из обращения в Приморском крае. Здесь за девять месяцев 2018 года было обнаружено 202 поддельных купюр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточное главное управление Центрального банка России 8 ноября. За январь-сентябрь в Хабаровском крае было выявлено 99 фальшивых купюр, в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия) — по 22 поддельных денежных знака, в Амурской области — 21.

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На территории Камчатского края выявлено девять фальшивых банкнот, в Магаданской и Еврейской автономной областях — по четыре подделки, в Чукотском автономном округе выявлено две подделки. В общей сложности в банковском секторе Дальнего Востока за девять месяцев 2018 года было выявлено 385 поддельных денежных знаков.

«Чаще всего среди подделок встречаются пятитысячные банкноты — таких в банковском секторе ДФО выявлено 308. Кроме того, впервые обнаружены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей — в количество десяти штук», — пояснил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

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При этом эксперт отметил устойчивую тенденцию как на дальнем Востоке, так и в целом по России снижения количества выявляемых подделок.

Как сообщало ИА REGNUM, новые банкноты номиналом 2000 рублей Центробанк выпустил в обращение 12 октября 2017 года. При изготовлении купюр применялись новейшие технологии.

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