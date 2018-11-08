Томских воспитателей детских садов ориентировали на православие

Томск, , 07:59 — REGNUM Практико-ориентированный семинар для воспитателей детских садов «Духовно-нравственное развитие дошкольников посредством приобщения к православной культуре» прошёл в Томске в рамках XI Макариевских образовательных чтений, сообщила пресс-служба Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).

Мероприятие подготовили сотрудники Международного научно-практического центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ и МАДОУ № 69 г. Томска.

На встрече педагоги дошкольных образовательных учреждений Томска познакомились с возможностями использования православного компонента в образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО, а также основными направлениями миссионерской и педагогической деятельности святителя Макария (Невского).

Воспитателям был представлен опыт работы по организации занятий о православном празднике Покрова Пресвятой Богородицы, различными формами воспитательной деятельности, представленной воспитанниками МАДОУ № 69 г. Томска (чтение стихотворений на тему «Родина любимая моя» победителями регионального конкурса чтецов, сказка-театрализация «Легкий хлеб», непосредственная образовательная деятельность по теме «Знакомство с храмом»).

Итогом работы семинара стала экспертная оценка представленных содержательно-методических форм и обмен мнениями. Обсуждение показало интерес к накопленному практическому опыту и необходимость дальнейшей системной научно-исследовательской и методической работы по вопросам духовно-нравственного воспитания дошкольников, знакомства с традиционными духовными ценностями православной культуры.

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