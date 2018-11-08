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Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки овощей и фруктов

Общество

Ведомство исследовало около 88 тыс. проб плодоовощной продукции

Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки овощей и фруктов
Гнилые овощи

Москва, 8 ноября 2018, 07:55 — REGNUM  За девять месяцев текущего года в России по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано порядка 88 тыс. проб плодоовощной продукции, сообщает 8 ноября пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, удельный вес продукции, не отвечающей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 0,91%, по импортной продукции — 0,68%, по отечественной — 0,95%. По микробиологическим показателям удельный вес составил 2,95%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве представители Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока произвели контрольную закупку молочной продукции.

Была произведена закупка сортов твёрдого сыра стоимостью до 500 рублей за килограмм и питьевого молока жирностью 3,2%. Закупка производилась в крупных сетевых магазинах.

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