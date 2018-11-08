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В Москве 8 ноября будет безветренно, сухо и тепло

Общество

Погода будет практически безветренной, атмосферное давление составит 755 мм рт. столба

В Москве 8 ноября будет безветренно, сухо и тепло
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 8 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  Жители столицы России могут сегодня, 8 ноября, рассчитывать на теплую погоду без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По сведениям синоптиков, 8 ноября воздух в столице прогреется до +7 °С.

«Переменная облачность, без осадков. Утром местами туман», — говорится в сообщении метеослужбы.

Отмечается, что погода будет практически безветренной, атмосферное давление составит 755 мм рт. столба. Ночью температура воздуха понизится до +1…+3 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики уведомили, что в Москве на короткой рабочей неделе (с 6 по 10 ноября) и до двадцатых чисел ноября сохранится тёплая погода без заморозков и осадков.

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