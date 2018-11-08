Четверг, 8 Ноября 2018 года
08:20:19 МСК

В Северо-Восточном университете прошёл Единый день кибербезопасности

Общество

Студентов предостерегли от участия в несанкционированных митингах

Якутск, 8 ноября 2018, 07:29 — REGNUM  Урок по кибербезопасности провели в Северо-Восточном федеральном университете сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и прокуратуры РФ, сообщает 8 ноября пресс-служба вуза.

Советник ректора СВФУ Геннадий Золотарев на встрече отметил, что интернет является информационной средой, у которой имеются положительные и отрицательные аспекты

«Через интернет мы получаем знания, умения, оперативную информацию. Темная сторона интернета — незаконные, несанкционированные, преступные акции с использованием всемирной паутины, — сказал представитель вуза. — Когда призывают идти на митинги или еще какие-то сомнительные акции, тщательно проверяйте информацию».

В свою очередь, представитель прокуратуры Якутии Ирина Машкова сообщила, что самым эффективным методом борьбы с кибер-мошенничеством является профилактика, в частности, разъяснение населению предотвращения интернет-преступлений.

Напомним, с 25 октября по 15 ноября в российских образовательных учреждениях проходит Единый день кибербезопасности, посвященный информационной безопасности и безопасности в сети интернет.

Читайте также: Якутские ученые изучают воздействие шаманов на психику человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить