Какой будет главная ель Нижнего Новгорода в 2019 году: подробности

Нижний Новгород, , 07:25 — REGNUM Нижегородские власти объявили аукцион на декоративно-художественное оформление города к Новому 2019 году и Рождеству Христову. Украшать город планируется новогодней елью и объемно-пространственными композициями, на что определено 10,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион намечен на 28 ноября, закупка проводится только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Заказчик — муниципальное казённое учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры», при оплате контракта будут задействованы средства городского бюджета. Работы победитель должен будет выполнить в течение пяти дней с момента заключения муниципального контракта. Демонтаж украшений планируется провести до 1 февраля 2019 года.

Ель должна быть сборно-разборная, состоящая из комплектующих, её высота — не менее 22 метров, диаметр нижних веток ели — не менее десяти метров, количество ветвей — не менее 453 штук, а количество ярусов — от 35. Ствол должен состоять из семи частей, сужаться от низа к верху ели. Весить конструкция должна не более 5000 кг, но не менее 4900 кг. Материал хвои — леска из высококачественного морозоустойчивого и пожаробезопасного материала, длина ветки (основной пруток из стальной проволоки) — не менее 590 мм, но не более 600 мм.

Для оформления новогодней искусственной ствольной ели в комплект должны входить также макушка, шары пластиковые разных диаметров, светодиодные гирлянды четырёх типов, контроллер, коммутационный шкаф. Макушка должна быть объемная и иметь вид рождественской звезды с равноценным видом со всех сторон. Предусмотрены также и гирлянды с эффектом мерцания.

В закупке предусмотрена объемно-пространственная композиция «Игрушки» — фигура медвежонка со скамьей для фотографирования на лапе, лошадка-качалка, книжка со снежинкой, шесть объемных шаров.

Напомним, в середине сентября 2018 года депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили увеличение расходной статьи бюджета на проведение новогодних празднеств на 10 млн рублей. На главное новогоднее дерево города планировалось потратить 1,7 млн рублей.

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