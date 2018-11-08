Депутаты – властям: нужны средства на разработку новых учебников татарского

Казань, , 06:40 — REGNUM Республиканские власти услышали претензии родителей Татарии к имеющимся учебным пособиям по татарскому языку — в ближайшее время федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию (ФУМО) рассмотрит проекты примерных основных образовательных программ по родному (татарскому) языку и по родной (татарской) литературе для 1−9 классов, которые прошли экспертизу. Новые программы нацелены «на развитие коммуникативной компетенции школьника, на формирование уважительного отношения к татарскому языку, культуре татарского народа через знакомство с фольклором и доступной литературой, материалами культурологического плана». Вопрос обеспечения учебниками и учебными пособиями по татарскому языку и литературе планируется обсудить 8 ноября 2018 года на заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2017 году, после того как прошла масштабная проверка школ Татарии на предмет соблюдения законодательства об изучении родных языков народов России и государственных языков республик, выявились факты нарушений. После прокурорских предписаний свыше 115 тыс. родителей смогли выбрать для своих детей в статусе родного языка русский, а к учебникам татарского языка звучали многочисленные претензии об их недоработанности. Эти претензии признал теперь уже бывший министр образования региона Энгель Фаттахов, заявивший на заседании в ноябре 2017 года, что «методика преподавания татарского языка далека от совершенства» и требуется помимо переподготовки педагогов, разработка учебников нового поколения, в том числе и для русскоязычных детей.

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Спустя ровно год с памятного заседания Госсовета, где выступил Фаттахов, региональные депутаты рассмотрят вопрос обеспечения школ учебниками по этим предметам. На сегодня в образовательных организациях региона при изучении родного татарского языка и литературы используются 64 учебника, которые включены в федеральный перечень учебников, и 49 учебных пособий, прошедших экспертизу и готовых к включению в федеральный перечень.

«В настоящее время подготовлена примерная основная образовательная программа по татарскому языку — как государственному языку Республики Татарстан, которая решением ФУМО от 30 мая 2018 года No3/18 включена в реестр образовательных программ. Проекты примерных основных образовательных программ по родному (татарскому) языку и по родной (татарской) литературе для 1−9 классов прошли процедуру экспертизы и будут рассмотрены на заседании ФУМО в ближайшее время, — отмечается в материалах к заседанию комитета. — В связи с сокращением количества часов и подходов к преподаванию родных языков, для организации образовательного процесса в текущем учебном году авторами примерных рабочих программ и учебников скорректированы рабочие программы и подготовлены методические рекомендации по использованию действующих учебно-методических комплектов по родному татарскому языку».

Комитет уже подготовил постановление к запланированному на сегодня заседанию, в котором рекомендует, «учитывая важность своевременного обеспечения образовательного процесса учебниками и учебными пособиями», кабинету министров РТ проработать вопрос финансирования разработки новых учебно-методических комплектов по татарскому языку и литературе, проведения необходимых экспертиз для включения учебников по татарскому языку и литературе, а также переводных учебников на татарском языке в федеральный перечень учебников.

Министерству образования и науки республики совместно с институтом развития образования РТ, институтом языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ, институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета поручено продолжить разработку и внедрение в образовательный процесс современных практико-ориентированных учебно-методических комплексов для общеобразовательных организаций по учебным дисциплинам «Родной (татарский) язык», «Родная (татарская) литература» «Государственный язык Республики Татарстан» и делать это с привлечением высокопрофессиональных научных кадров и практиков.