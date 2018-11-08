В Магадане костюмы персонажей зарубежных мультфильмов попали под запрет

Магадан, Магаданская область, , 06:04 — REGNUM В Магадане идут эмоциональные споры о допустимости установления ограничений детям в выборе новогодних костюмов. Поводом для оживлённых дискуссий стало объявление в одном из детских садов города, которым регламентируется, в каких нарядах дети должны прийти на новогодний утренник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Девочки-куколки; Мальчики — персонажи отечественных сказок и мультфильмов (Буратино, Пьер, Чиполлино, Арлекино, Незнайка, богатыри, мушкетёры). Персонажи современных зарубежных мультфильмов на утреннике в детском саду НЕДОПУСТИМЫ!», — гласит ставшее причиной споров объявление.

«Это цензура?», «Это под санкции, да? Где свобода мысли? Что опять за ширма?», «Мальчики — герои, девочки — предметы. Скрепненько. Цыц-педагогика, как она есть», «С детства прививают: у вас не должно быть своего мнения…», «Когда же мозги будут включать? Педфак привык указание сверху слушать. Думать нечем», «Стесняюсь спросить, а кто решил, что большая часть этих персонажей русские?», «Странно… Чиполлино — это отечественная сказка??? С каких это пор?», — выражают недоумение по поводу объявления пользователи соцсетей. Особое удивление у людей вызывает неоднозначная отечественность перечисленных в скобках персонажей.

Интересно то, что у такого подхода к выбору костюмов на утренник нашлось и немало сторонников.

«Всё правильно, — призывают колымчане. — Правильно! Хватит американизировать общество!», «А я очень даже буду рада если мои внуки будут в садике мишками и снежинками. Это так по-доброму!», «Благодарность людям, которые прививают хороший вкус деткам».

«Почему дети дошкольного возраста хотят быть этими леди Баг, супер-котом, Шрэком? Родители в курсе, что эти мультики им не по возрасту? Родители контролируют, что дети смотрят?», — также недоумевают сторонники установления детям ограничений в выборе новогодних костюмов.

«Я во многом согласна. Во-первых, многие задают вопрос почему не уважают моего ребёнка, а у меня другой вопрос почему вы не уважаете воспитателя? В объявлении четко написано, что для утренника разработан сценарий. Во-вторых, если честно, на большинство костюмов популярных персонажей смотреть страшно. В выпускной группе у дочки почти все девочки пришли в костюмах Винкс, если честно, не хочу обидеть детей, но смотрелись они как представительницы древнейшей профессии», — отмечает жительница Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, в компаниях Архангельска, предлагающих костюмы на прокат, накануне Нового года-2018 отмечали, что наибольшим спросом пользуются костюмы в виде спайдермена, бэтмена, трансформеров.

«Костюмы снежинок, зайчиков и мушкетеров сегодня практически не востребованы. Более того, многие современные родители все чаще заказывают для своих детей костюмы отрицательных персонажей», — сообщили в одной из фирм.