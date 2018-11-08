Кургинян: «Вспыхнувший в России красный огонь спас гуманизм в мире»

Москва, , 05:36 — REGNUM Разочарование в гуманистических идеалах и в том, что принесла Французская революция, наступившее во время Первой мировой войны было насколько чудовищным, что без Великой Октябрьской революции мир мох бы двинуться в очень страшном направлении, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Неизвестно куда мир бы двинулся после этого. Вспыхнул этот красный огонь в России, он спас гуманизм в мире, и открывать 1945-й год от 1917-го как-то странно. А отрывать Кржижановского, Красина и других, включая Ленина от Сталина, который боготворил Ленина, тоже странно. Тут надо принимать либо в одном пакете, либо никак», — отметил эксперт.

Отметим, что как полагает политолог, крах Советского Союза поставил мир практически в ту же позицию, как и перед Первой мировой войной, постепенно отменяя все гуманистические завоевания, которые принес Октябрь. И только новый гуманистический огонь способен избавить мир от краха. И в этом уникальность и предназначение России.

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