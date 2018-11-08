Пушков: Предупреждение от Boeing не сильно вдохновляет

Москва, , 05:03 — REGNUM Предупреждение компании Boeing о рисках ухода самолетов модели 737 Max в крутое пике «не сильно вдохновляет», заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Боинг» предупредил о рисках ухода модели 737 Мах в крутое пике! Это предупреждение не сильно вдохновляет. Если я верно понял, смысл таков: мы предупредили, а справляться с рисками уйти в пике придётся пилотам. Вряд ли многие захотят садиться на эти самолеты», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1060204121804992512

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября компания Boeing распространила предупреждение о возможностях сбоя при полете лайнеров 737 Max. Сообщается, что ошибки в системе контроля полета могут привести к крутому пикированию лайнера. Ошибку выявили по результатам расследования причин катастрофы самолета этой модели над Индонезией.

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