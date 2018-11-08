Кургинян: Если бы не пришли большевики, настал бы конец, России бы не было

Москва, , 04:49 — REGNUM Большевики не были разрушителями, они пришли к власти в ситуации полного разочарования народа сначала в монархии, а затем в февралистах, продемонстрировав волю к сохранению государства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Вроде бы уже все сказано, но как-то противоречиво. «Дух русского народа перемолол революцию». А чего он ее допустил? Это все такой бред, по отношению к которому неизвестно что отвечать… Значит, «полная импотенция власти», а монархии? А если эта монархия отдала власть? А церкви, элита которой предала государя? А семья, в которой ближайшие родственники говорили Юсупову «не того убили, надо было её грохнуть его»?», — задал политолог неудобные вопросы собравшимся экспертам.

Сами же эксперты начали воспроизводить исторические мифы о том, что в Российской Империи до революции всё было хорошо, но затем пришли большевики, учинили заговоры и произвели революцию. Или же миф о том, что советская власть в 1945 году не имела ничего общего с большевиками-революционерами 1917 года, потому что «русский народ сумел переломить разрушительный большевизм».

Как отметил Кургинян, самом же деле, Россия к октябрю 1917 года подошла со ощущением полного провала всего вся: монархия рухнула, Временное правительство проявило свою недееспособность, и осталась только единственная сила — большевики.

«Все провалилось, полный конец. И вот если бы не пришли большевики и не сделали, что они сделали, то этот бы конец стал абсолютным, России бы не было», — заявил политолог.

Напомним, что 7 ноября 2018 года исполнился 101 год с момент Великой Октябрьской социалистической революции, которая изменила образ мира в XX веке. Как неоднократно отмечал Сергей Кургинян, в отличии от французов, которые чтят свою историю и ключевые исторические даты, включая Великую французскую революцию, по которой в стране достигнут национальный консенсус, постсоветская и антисоветская элита наоборот, стремится в большей свой части вычеркнуть дату 7 ноября, а не осмыслить её. Подобный подход мешает восстановлению национального самосознания граждан нашей страны.