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Джигарханяна могут выписать из больницы 10 ноября

Общество

Вскоре он вернется к работе в театре

Джигарханяна могут выписать из больницы 10 ноября
Дмитрий Дубинский
Армен Джигарханян

Москва, 8 ноября 2018, 04:32 — REGNUM  Народного артиста СССР Армена Джигарханяна могут выписать из больницы уже в ближайшие выходные — 10−11 ноября, заявил друг актера Артур Согомонян агентству «Москва».

По его словам, Джигарханян находится в нормальном состоянии. После выписки актер планирует снова вернуться к работе в театре, хоть ему и нужно немного времени, чтобы окончательно прийти в себя.

«Армен Борисович себя без театра не мыслит», — добавил Согомонян.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Москве был госпитализирован народный артист СССР Армен Джигарханян из-за проблем со здоровьем. По словам его друга, у актера ничего критического не произошло, а просто появились проблемы, требующие «стационарного решения».

Читайте ранее в этом сюжете: Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

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