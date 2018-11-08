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Житель Китая очнулся после 12-летней комы

Общество

Мать потратила все деньги семьи на его лечение

Пекин, 8 ноября 2018, 04:28 — REGNUM  Житель Китая Ван Шубао очнулся после 12-летней комы, сообщает The Mirror.

Ван Шубао попал в аварию в 2006 году и впал в кому. За все годы, которые он находился в медучреждении, за ним ухаживала его 75-летняя мать Вэй Минъин. Она потратила все семейные деньги на лечение сына, а также взяла в долг. Ей пришлось голодать месяц, чтобы продолжать платить за лечение.

Сообщается, что недавно Ван Шубао очнулся и улыбнулся матери. Как утверждает мать, он находится в сознании и понимает, что она ему говорит.

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Медицина
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