Житель Китая очнулся после 12-летней комы

Пекин, , 04:28 — REGNUM Житель Китая Ван Шубао очнулся после 12-летней комы, сообщает The Mirror.

Ван Шубао попал в аварию в 2006 году и впал в кому. За все годы, которые он находился в медучреждении, за ним ухаживала его 75-летняя мать Вэй Минъин. Она потратила все семейные деньги на лечение сына, а также взяла в долг. Ей пришлось голодать месяц, чтобы продолжать платить за лечение.

Сообщается, что недавно Ван Шубао очнулся и улыбнулся матери. Как утверждает мать, он находится в сознании и понимает, что она ему говорит.