Нижегородская область «теряет» население: демографическая яма

Нижний Новгород, , 04:21 — REGNUM Демографическая картина в Нижегородской области продолжает ухудшаться: сальдо миграции зарегистрировано со знаком минус 1,8 тыс. жителей — именно настолько уехавших больше, чем переехавших в регион, а смертность превышает рождаемость и при этом, если число новорожденных уменьшается, то количество умерших, наоборот, растёт. Нижегородстат подвёл демографические итоги для области за январь-сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О демографической яме, в которую скатывается регион, говорят уже более пяти лет. Еще в 2013 году руководитель Нижегородстата Галина Полякова ознакомила журналистов с прогнозным планом по демографии, подготовленным до 2030 года. Авторы прогноза отметили, что «численность населения региона будет неуклонно сокращаться» и к началу 2031 года в сравнении с 2012 годом «снизится почти на семь процентов». Неутешительной была и прогнозная динамика уровня рождаемости, «имеющая в период 2014—2030 годы нисходящий тренд».

По итогам девяти месяцев 2018 года органы статистики отметили спад рождаемости относительно этого же периода 2017 года на 7,4%, или 1915 детей (с 25 990 до 24 075). Таким образом на каждую тысячу человек приходилось 10 рождений вместо 10,7 как год назад. Спад рождаемости происходит на фоне повышения уровня смертности: с 35 844 до 36 562 человек (рост на 2%), то есть на каждую тысячу жителей приходится уже 15,1 смертей против 14,8 в 2017 году. Также отмечается и рост числа умерших младенцев до одного года — с 131 до 146.

Если за январь-сентябрь 2017 года убыль населения составляла 9854, то за тот же период 2018 года показатель был уже 12 487.

Не прибавляет оптимизма и ситуация в сфере миграции. За рассматриваемый период в регион прибыло 23 560 человек, а выбыло 25 365. Наблюдалось отрицательное сальдо миграции — 1805 человек (за 2017 год показатель был 1154 человека).

Ещё одно малоприятное явление 2018 года — это существенное сокращение числа регистраций браков (с 18 678 до 16 872). Из плюсов — количество разводов тоже снизилось (с 10 144 до 9995).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственным регионом Приволжского федерального округа, где наблюдается прирост численности населения, за этот период является лишь Татария. За девять месяцев в республике на 34 994 новорожденных пришлось 34 017 умерших.

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