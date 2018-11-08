Эдгар Запашный рассказал о грядущей операции

Москва, , 04:20 — REGNUM Российскому дрессировщику Эдгару Запашному предстоит пройти операцию из-за травмы. Об этом дрессировщик заявил на своей странице в Instagram.

Запашный сообщил, что врачи поставили ему диагноз «полный разрыв передней крестообразной связки колена». По его словам, такая травма у него случалась еще в 2005 году на гастролях в Москве. Запашный подчеркнул, что ляжет на операцию уже после новогодних шоу в Лужниках.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Эдгар Запашный заявил, что чуть не пострадал от нападения тигрицы во время выступления. Он обернулся к тигру, который находился у него за спиной, и в это время тигрица бросилась к нему, попытавшись ухватить дрессировщика за ноги. Однако Запашный успел отпрыгнуть в сторону.

Читайте ранее в этом сюжете: Тигрица напала на Эдгарда Запашного во время циркового выступления