В Ростове-на-Дону увековечили память погибших полицейских

Ростов-на-Дону, , 22:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону увековечена память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 ноября.

Монумент с именами 31 сотрудника правоохранительных органов установлен на территории городского управления МВД России.

«В торжественный для всех нас день я хочу передать слова признательности сотрудникам полиции, которые исполняют свой долг, встают на пути преступности, порой не щадя собственной жизни», — сказал на траурном митинге заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Он выразил надежду, что память о погибших сохранится не только на мемориале, но и в сердцах горожан.