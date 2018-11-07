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В Ростове-на-Дону увековечили память погибших полицейских

Общество

Мемориал установлен на территории городского управления МВД России

Ростов-на-Дону, 7 ноября 2018, 22:28 — REGNUM  В Ростове-на-Дону увековечена память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 ноября.

Монумент с именами 31 сотрудника правоохранительных органов установлен на территории городского управления МВД России.

«В торжественный для всех нас день я хочу передать слова признательности сотрудникам полиции, которые исполняют свой долг, встают на пути преступности, порой не щадя собственной жизни», — сказал на траурном митинге заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Он выразил надежду, что память о погибших сохранится не только на мемориале, но и в сердцах горожан.

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Монументальная скульптура
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