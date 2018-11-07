Россия передаст ДНР пожарные машины и коммунальную технику

Донецк, , 22:22 — REGNUM Россия передаст Донецкой Народной Республике по гуманитарной линии партию пожарных автомобилей и коммунальной техники. Об этом 7 ноября сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в совете министров республики.

В Донецке ожидают, что в ближайшее время для нужд МЧС ДНР будут получены две коммунально-дорожные машины, автогрейдер среднего типа и три пожарные машины ЗИЛ-131.

Напомним, что Россия ранее уже неоднократно передавала ДНР гуманитарную помощь в виде гражданской техники. Так, в 2016 году Донецку была передана партия из 36 пожарных машин и другой спасательной техники. За период с 2014 года в республику также было передано около сотни единиц новой сельскохозяйственной техники.