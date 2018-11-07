Facebook разрешит удалять отправленные сообщения в мессенджере

Менло-Парк, США, , 21:33 — REGNUM Пользователям Facebook Messenger с последним обновлением приложения станет доступна функция удаления уже отправленных сообщений в чате, сообщили 7 ноября в пресс-службе компании.

«Если вы по ошибке отправили фото, некорректную информацию или сообщение не в тот чат, вы сможете удалить свое сообщение в течение десяти минут с момента его отправки», — сообщили в Facebook.

Следует отметить, что в мессенджере WhatsApp, который также принадлежит Facebook, подобная функция уже существует, при этом на удаление отправленного сообщения пользователю даётся целый час.

На странице приложения Facebook Messenger в App Store указывается, что обновление с дополнительными функциями будет выпущено в скором времени, однако точная дата его выхода пока не называется.