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МЧС: 80% объектов массового пребывания людей не отвечают нормам пожарных

Общество

Само понятие «торговый центр» не урегулировано нормативно

МЧС: 80% объектов массового пребывания людей не отвечают нормам пожарных
Иллюстрация: Academygps.ru
Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

Москва, 7 ноября 2018, 19:56 — REGNUM  До 80% объектов массового пребывания людей в России сдаются в эксплуатацию вопреки нормам пожарной безопасности, заявил 7 ноября главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

В частности, Еникеев отметил, что противопожарные нормы нарушаются на всех стадиях — от строительного проектирования до приемки объекта в эксплуатацию.

Кроме того, главный государственный инспектор по пожарному надзору напомнил, что до сих пор понятие «торговый центр» не урегулировано в нормативных документах. По мнению Рината Еникеева, нормативное урегулирование позволило бы заложить основные требования к объектам данного типа, которые было бы необходимо учитывать уже на стадии проектирования.

Кроме того, главный государственный инспектор по пожарному надзору заявил о необходимости ежеквартальных проверок систем оповещения на объектах массового пребывания людей.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары в торговых центрах, ночных клубах и тому подобных заведениях с печальной регулярностью приводят к гибели людей из-за несоответствия таких объектов нормам противопожарной безопасности.

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Пожары в учреждениях торговли
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