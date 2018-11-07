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ДР Конго предъявлены обвинения в пытках политиков и правозащитников

Общество

Организация «Свобода от пыток» (Freedom from Torture) обвинила правительство Демократической Республики Конго в использовании пыток в отношении политических активистов и правозащитников

Додома, 7 ноября 2018, 21:41 — REGNUM  Международная благотворительная организация «Свобода от пыток» (Freedom from Torture), борющаяся против притеснения и угнетения населения, сообщила о том, что власти ДРК (Демократической Республики Конго) используют пытки в отношении населения, такие как изнасилования, избиения и применения электрошока с целью получения информации от людей, находящихся в заключении.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данная организация также обвиняет власти ДРК в содержании правозащитников в бесчеловечных тюремных условиях, причем многие из них были задержаны без каких-либо судебных разбирательств.

Кроме того, организацией был составлен отчет, основанный на показаниях 74 человек, бежавших из страны после того, как были подвержены задержанию и пыткам.

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Зарубежная хроника
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