В Ираке найдены массовые захоронения

Багдад, , 20:14 — REGNUM 6 ноября в Ираке были обнаружены массовые захоронения, на территории которых находится более 200 могил. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, захоронения были найдены в районах, которые ранее контролировались ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В докладе, подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, говорится о том, что данные захоронения помогут определить личность жертв ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Массовые захоронения обнаружены в северных и западных мухафазах страны, включая Найнаву, Киркук, Салах ад-Дин и Анбар.

В захоронениях были найдены женщины, дети, престарелые люди, инвалиды, а также военные из правительственных войск Ирака и полицейские.

Среди причин смерти этих людей ООН назвала систематичные акции насилия, которые можно приравнять к военным преступлениям, преступлениям против человечества и геноциду.