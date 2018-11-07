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Липецким инвалидам пришлось добиваться бесплатных лекарств через суд

Общество

Областное управление здравоохранения оставило двух инвалидов без медикаментов

Липецк, 7 ноября 2018, 19:13 — REGNUM  В Липецкой области прокуратура восстановила права инвалидов на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры 7 ноября.

Инвалид первой группы, находящаяся на учёте с 1998 года и имеющая право на льготное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами, назначенными врачом, не получала необходимых медикаментов и обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что еще один местный житель не был надлежащим образом обеспечен лекарствами.

Региональное управление здравоохранения не приняло необходимых мер к своевременному и бесперебойному обеспечению граждан лекарствами, поэтому прокурор обратился в суд. В суде профильное ведомство добровольно удовлетворило требование прокурора.

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Проблемы инвалидов
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