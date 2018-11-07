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Госдума не будет менять механизм рыбопромысловых участков для Севера

Общество

Речь идет о ценных видах рыбы

Москва, 7 ноября 2018, 19:13 — REGNUM  Госдума сохранит существующий механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыбы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о любительском рыболовстве.

Речь идет о механизме рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока «в отношении ценных видов рыб, перечень которых утвержден приказом Минсельхоза России, к ним отнесены в том числе семга, таймень, чавыча, омуль байкальский», отметил Николаев.

Правительство РФ предлагало прекратить все действующие на сегодняшний день договоры с 1 января 2020 года.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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