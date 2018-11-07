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Госдума разрешает ловить рыбу сетью в некоторых регионах

Общество

Речь идет о любительском рыболовстве

Москва, 7 ноября 2018, 19:08 — REGNUM  Сетными орудиями будет разрешено ловить рыбу в районах Крайнего севера, Сибири и Дальнего Востока. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о любительском рыболовстве.

«Согласно законопроекту в редакции второго чтения граждане смогут рыбачить сетными орудиями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей», — сказал Николаев.

При этом, по его словам, такие сети «должны будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре». Порядок такой маркировки и ведения соответствующего реестра определит правительство РФ.

При этом законопроектом вводится запрет на оборот жаберных сетей.

Отметим, что по способу захвата рыбы различают следующие сетные орудия лова: объячеивающие (жаберные сети), ловушки-лабиринты (например, вентери), отцеживающие (тралы, подхваты, обкидные и закидные неводы).

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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