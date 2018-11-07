Анджелина Джоли призвала предоставить убежище беженцам в Южной Корее

Сеул, , 22:44 — REGNUM Посол ООН по вопросам беженцев Анджелина Джоли призвала правительство Южной Кореи оказать поддержку сотням йеменцев, так как пока они не могут вернуться на родину. Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, в мае 2018 года из-за военного конфликта в Йемене около 500 граждан покинули страну и остановились на острове Чеджу, принадлежащем Южной Кореи.

6 ноября голливудская актриса посетила Южную Корею в качестве посла доброй воли. Во время своего визита она встретилась с министром юстиции Пак Сан Ки, который занимается внутренней политикой в отношении беженцев. Анджелина Джоли отметила важность проведения процедуры проверки среди беженцев, а также обеспечения их безопасности до того момента, пока они не вернутся домой.

Ранее сообщалось, что власти Республики Корея согласились предоставить статус беженца лишь нескольким семьям, в то время как сотни других мигрантов имеют право лишь на временное пребывание в специальном лагере. Впрочем, даже такой шаг повлек за собой широкое народное недовольство, так как граждане Южной Кореи крайне негативно относятся к беженцам с Ближнего Востока.