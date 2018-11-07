Студенты и школьники Израиля провели акцию в поддержку жителей юга страны

Иерусалим, , 22:36 — REGNUM 6 ноября Совет студентов и школьников Израиля организовал по всей стране акцию в поддержку жителей южных городов страны, которых затронула эскалация конфликта на границе с Сектором Газа. Идея акции проста — все школьники и студенты пришли на учебу в черных футболках в знак солидарности со своими соотечественниками. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Кроме того, в социальных сетях появились фотографии учащихся с плакатами «Мы все с югом», отмеченные хештегом #черный_юг (#drom_shachor). По замыслу организаторов акции, черные футболки должны символизировать дым на границе с Газой, вызванный многочисленными пожарами от огненного террора движения ХАМАС.

«Изначально наша акция была задумана как мероприятие местного масштаба. Но, обсудив все на собрании, мы решили сделать ее национальной, показать силу солидарности нашего народа и поддержать наших друзей с юга», — прокомментировала событие одна из инициаторов акции Лиэль Малкович. Она также призвала всех учащихся присоединиться к акции.