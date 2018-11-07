«Такая антимолодёжная политика»: на Урале снова пытаются спасти ДК «Химмаш»

Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM В Екатеринбурге над дворцом культуры «Химмаш» снова нависла угроза. К 20 декабря из учреждения культуры должны выехать все творческие коллективы, заявил журналистам участник команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

«Дорогие мои друзья! У нас есть шанс сделать одно хорошее дело — спасти Дворец культуры «Химмаш», который планируют снести», — написал он на своей странице в Facebook.

Андрей Рожков добавил, что обращался к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в областное министерство культуры, в администрацию Екатеринбурга. Но нигде в итоге не смогли помочь. «Все обещали решить вопрос, но, как видите, не решили», — написал Рожков.

По его словам, если собственник снесёт здание Дворца культуры «Химмаш», то больше тысячи детей окажутся на улице. Он также «потроллил» директора департамента молодёжной политики региона Ольгу Глацких, которая на круглом столе в Кировграде заявила, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

«В Департаменте молодёжной политики Свердловской области нам уже объяснили, куда и зачем нам рожать своих детей!» — констатировал актёр.

Андрей Рожков добавил, что в майском указе президента России Владимира Путина говорится о необходимости создания или реконструкции музейных и культурно-образовательных комплексов. Но на примере Дворца культуры «Химмаш» этого пока не видно.

«Но нашим региональным властям указ президента не указ, видимо. Вот такая вот у нас получается антимолодёжная политика!», — написал актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема обострилась зимой. Собственником здания уже несколько лет является инвестиционная группа AVS Group. В планах было снести здание ДК и построить на его месте новый квартал. Коллективам, которые посещают Дворец культуры, обещали выделить площади в новостройках. Предлогом для сноса стало то, что здание, которым компания владеет уже много лет, ветшает и может представлять опасность для детей.

Но родственники детей выступили против сноса. Скандал дошёл до городских и областных властей, также более 5 тыс. подписей передали в общественную приёмную Владимира Путина. Власти Екатеринбурга заявили о том, что у собственника есть разрешение только на реконструкцию ветшающего здания. Ситуацию на контроль взял и губернатор Евгений Куйвашев. После всего этого острота проблемы на время спала.

В инвестиционной компании «AVS Group» корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что с весны идёт диалог между областью, городом и компанией по замене участка земли, на котором находится ДК «Химмаш».

"На это время мы взяли обязательства не закрывать Дворец культуры при условии, если контролирующие органы не вынесут нам предписание об устранении нарушений или о закрытии, так здание старое и находится в плачевном состоянии», — отметили в компании.

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