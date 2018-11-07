МЧС начнёт проверять торговые центры по новым категориям опасности

Москва, , 18:41 — REGNUM МЧС России со второй половины 2019 года начнёт осуществлять проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей по новым категориям пожарной опасности. Об этом 7 ноября сообщил РИА Новости глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Ранее сообщалось о планах МЧС перевести ряд объектов с массовым пребыванием людей, в том числе школы и детские лагеря, в новую категорию пожарной опасности — «чрезвычайно высокий риск». Категорию риска для торговых центров планируется повысить со «значительного» до «высокого».

В результате этих изменений плановые проверки ТЦ будут проводиться один раз в два года, а объектов «чрезвычайно высокого риска» — один раз в год. В настоящее время такие проверки проводятся раз в три года.

Как передавало ИА REGNUM, в июле МЧС России завершило проверки объектов с массовым пребыванием людей по всей стране, которые были начаты после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Сообщалось, что в ходе проверок было выявлено свыше 280 тысяч различных нарушений пожарной безопасности.

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