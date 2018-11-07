Объявлены новые антирекордные показатели рождаемости в Латвии

Рига, , 18:21 — REGNUM В Латвии в сентябре 2018 года на свет появились 1492 новорожденных, что стало «рекордным» показателем, сообщает латвийский портал Delfi. До этого антирекорд был достигнут только в сентябре 1996, когда в Латвии родилось 1493 младенцев. С 2014 по 2018 года, пока страна управлялась 12-й созывом Сейма, показатели рождаемости упали катастрофически, отмечает издание.

В начале 2000-х существовала надежда, что рождаемость достигнет прежних показателей начала последнего десятилетии XX века, когда, например, в сентябре 1990 года в Латвии на свет появилось 2949 младенцев.

Как пишет «Независимая утренняя газета», последний «демографический урожай», посеянный правительством Айгараса Калвитиса, был собран в сентябре 2008 до кризиса. Последующие правительства, создавая Совет по демографии в 2011 году и проводя политику поощрения рождаемости, не смогли вернуть рождаемость на прежний уровень, а при нынешнем премьер-министре Марисе Кучинскисе она снова пошла на спад.

Отмечается также, что в конце 2016 года в Латвии закончилась тенденция, когда каждый месяц рождалось больше детей, чем в тот же месяц год назад. Также в прибалтийской республике уменьшается не только количество новорожденных, но и потенциальных родителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что естественный прирост латвийского населения остается негативным начиная с 1991 года. На данный момент по официальным данным численность населения составляет 1,9 млн человек, в 1991 году этот показатель был на уровне 2,7 млн человек.

Напомним, главная причина снижения рождаемости — сложная социально-экономическая ситуация в стране, которая способствует массовой миграции. Так, по неофициальным данным реальное число жителей может составлять 1,6 млн, так как уезжая за рубеж, латвийцы не сообщают о смене места жительства в официальные органы.

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