Половина школ и детсадов Крыма не имеет нормальных ограждений

Симферополь, , 17:56 — REGNUM На установку нормативных ограждений вокруг школ и детсадов Крыма необходимо не менее двух миллиардов рублей. Об этом 7 ноября журналистам рассказал руководитель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодёжной политики Владимир Бобков.

«Это в том числе на учреждения дошкольного и дополнительного образования. Сейчас у половины крымских учреждений образования нет даже элементарных заборов», — отметил Бобков.

По его словам, на полное оснащение школ и детских садов системами видеонаблюдения необходимо около 300 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. Позже глава РК Сергей Аксёнов заявил, что на территории полуострова 80% образовательных учреждений не соответствуют стандартам безопасности. Только на первоочередные меры антитеррористической безопасности, по его словам, необходимо порядка 60 миллиардов рублей.