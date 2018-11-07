Владельцы дизельных Volkswagen подали коллективный иск на производителя

Берлин, , 18:01 — REGNUM Коллективный иск к компании Volkswagen подал Федеральный союз потребителей Германии с требованиями выплаты компенсаций владельцам дизельных авто из-за «дизельгейта», сообщает 7 ноября Reuters.

Владельцы дизельных авто, помимо традиционного уже для дизельгейта обвинения в обмане потребителя, жалуются на слишком резкую потерю в цене их автомобилей из-за дизельного скандала и из-за введённых правительством ограничений в отношении авто с дизельным двигателем.

Под коллективным иском поставили подписи сорок тысяч владельцев дизельных Volkswagen.

Суду предстоит разобраться, намеренно ли руководство компании обманывало клиентов и знало ли руководство заранее, какой ущерб будет нанесён клиентам, купившим неисправный автомобиль.

Представители Volkswagen же уверены в том, что оснований для иска нет, тем более, что компания отозвала все неисправные автомобли для выполнения бесплатных ремонтных работ.

Кроме того, представители концерна в официальном заявлении пояснили, что каждому пострадавшему придётся отдельно доказывать степень перенесённых страданий и величину фактического ущерба. поэтому возможно, что по каждому конкретному случаю будет инициировано отдельное судебное разбирательство.

Напомним, что скандал с «дизельгейтом» произошёл в 2015 году, когда выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей Volkswagen были оснащены программным обеспечением, позволяющим занизить уровень вредных газов, выбрасываемых в воздух. Концерн Volkswagen признал свою вину, в связи с чем были отозваны 482 тысячи автомобилей марки Audi и Volkswagen, проданных в США в 2009—2015 годах.

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