Властям Симферополя посоветовали пересесть на общественный транспорт

Симферополь, , 17:48 — REGNUM Руководство Крыма рекомендовало чиновникам администрации Симферополя добираться на работу и домой общественным транспортом. Об этом 7 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с вице-премьерами правительства республики.

«Завтра мэр, его заместители, председатель городского совета, его заместители, председатели комитетов добираются на общественном транспорте. Пусть делают это два дня в час пик — утром и вечером, когда люди едут на работу и с работы. Пусть пообщаются с людьми, сформируют для себя картину происходящего. Затем я хочу заслушать их на совещании, что каждый из них думает по этому поводу», — отметил глава РК.

По его словам, транспортная ситуация в городе вышла за все возможные рамки.

«Расписание не выдерживается, маршруты не соблюдаются, автобусы переполнены. Также есть вопрос к уборке в салонах, качеству вождения. Отношение водителей к пассажирам оставляет желать лучшего. Здесь будут вопросы и к контролирующим службам, которые должны были работать в этом направлении», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перекрытие дорог в крымской столицы в связи с ремонтом улиц не было согласовано с ГИБДД Крыма.

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