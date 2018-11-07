Среда, 7 Ноября 2018 года
18:29:38 МСК

Москалькова предложила бороться с «игровой зависимостью»

Общество

Это не первое заявление Татьяна Москальковой по поводу видеоигр

Москалькова предложила бороться с «игровой зависимостью»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Компьютерные игры

Москва, 7 ноября 2018, 17:32 — REGNUM  Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте РФ, заявила, что увлечение видеоиграми — угроза, равносильная наркотической зависимости.

«Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодёжи в виртуальный мир.», — цитирует Татьяну Москалькову «Интерфакс».

По сообщениям СМИ, Москалькова также предложила увеличить число психологов в школах для борьбы с игровой зависимостью. С этим заявлением она выступила на первом заседании Координационного совета омбудсменов, который проходит в Москве.

Напоминаем, что это не первое заявление уполномоченной по правам человека при президенте РФ касательно видеоигр. В 2017 году Татьяна Москалькова заявила, что в России необходимо создать профильное лечебное утверждение для лечения детей и подростков от игровой зависимости. По ее мнению, это стало бы реальным рычагом противодействия игромании среди молодёжи.

Читайте ранее в этом сюжете: Москалькова: Диалог с Украиной — возможен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить