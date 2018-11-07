Экс-министру здравоохранения Дагестана продлили срок ареста

Махачкала, , 17:00 — REGNUM Продлён срок ареста бывшего главы минздрава Дагестана Танки Ибрагимова. Экс-министр останется под стражей как минимум до 7 февраля 2019 года, передаёт РГВК «Дагестан».

Напомним, Ибрагимов был задержан 7 июля 2018 года по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Чиновник, по версии следствия, создал преступную группу, которая похитила из бюджета 44 млн рублей, завышая стоимость медицинского оборудования. Кроме того, были выявлены факты хищения 71 млн рублей при поставке медикаментов для нужд медучреждений республики.

На следующий день решением Кировского районного суда Махачкалы экс-министр был отпущен под домашний арест. Однако уже спустя день, 10 июля, подозреваемый вновь был вновь задержан в связи с выявлением новых фактов мошенничества с его участием. Срок содержания под стражей судом был продлён до 7 ноября.

Защита Ибрагимова просила сменить меру пресечения на более мягкую, но 17 сентября Верховный суд Дагестана отказал в просьбе освободить бывшего министра из-под ареста.

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Как сообщало ИА REGNUM, Танка Ибрагимов был назначен на должность министра здравоохранения Дагестана в феврале 2013 года бывшим главой республики Рамазаном Абдулатиповым. До этого он работал в Москве заведующим кафедры ортопедической стоматологии факультета последипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета.

В начале февраля 2018 года Ибрагимов подал заявление об освобождении от должности и был отправлен в отставку главой Дагестана Владимиром Васильевым.

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