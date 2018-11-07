Италия сокращает расходы на мигрантов и увеличивает траты на безопасность

Рим, , 16:57 — REGNUM Сенат Италии в среду, 7 ноября, утвердил декрет о безопасности и миграции, который ранее был подержан также правительством и президентом.

«Декрет Сальвини», названный по имени своего автора — министра внутренних дел, предполагает сокращение расходов государства на прием мигрантов и их пропорциональное увеличение на обеспечение безопасности, в том числе на борьбу с мафией и нелегальной миграцией.

В частности, отменяется предоставление видов на жительство по гуманитарным мотивам (кроме исключительных случаев), вводится в действие программа добровольной репатриации мигрантов, сокращаются расходы на содержание нелегальных мигрантов в специальных центрах, упрощаются правила высылки нелегальных мигрантов. Кроме того, ужесточаются правила получения итальянского гражданства.

По оценке правительства, новые правила позволят Италии ежегодно экономить на содержании мигрантов не менее 1,5 млрд евро, все эти средства будут направляться МВД и других правоохранительным органам на наем новых сотрудников и другие цели.

Декрет вступит в силу в случае одобрения нижней палатой парламента.

Читайте также: Власти Италии снижают на треть расходы на каждого мигранта