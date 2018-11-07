Ремонт Керченского колледжа затянулся из-за бюрократии

Керчь, Крым, , 16:53 — REGNUM Ремонтные работы в разрушенном после вооружённого нападения корпусе Керченского политехнического колледжа начнутся в ближайшие два дня. Об этом 7 ноября журналистам рассказал министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов.

«Обследование завершили, смета составлена и завтра будет согласована с минобразования, так как они главные распорядители бюджетных средств. Тогда уже можно будет приступать к работам», — отметил чиновник.

По его словам, сначала будут выполнены работы по восстановлению инженерных сетей и остекления, а затем начнётся восстановление фасада.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. Занятия для студентов возобновились 23 октября и проходят в других корпусах.

Отметим, что ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что работы по восстановлению разрушенного здания начнутся с 22 октября.