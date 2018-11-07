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Катер с мигрантами из Сирии добрался до Кипра

Общество

Все 36 мигрантов взяты под стражу

Никосия, 7 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  Катер с мигрантами добрался до Кипра и высадил на северо-западном побережье острова 36 беженцев из Сирии, 7 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции Кипра, патрульному катеру не удалось перехватить быстроходное плавсредство в 50 километрах на подходе к острову. Также не удалось задержать контрабандистов после того, как они высадили беженцев.

В настоящий момент все 36 мигрантов взяты под стражу. Полиции удалось арестовать их уже в глубине острова.

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