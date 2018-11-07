Васильева рассказала о замене школьных автобусов

Москва, , 16:20 — REGNUM Минпросвещения признается, что лишь частично удовлетворяет потребность регионов по числу автобусов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«В 2016 году мы поставили 2468 школьных автобусов, Минпромторг их поставляет, мы собираем необходимость из всех регионов. В 2017 году — 1559 школьных автобусов. Что касается 2018 года, то количество автобусов составило 2728. Это были два больших бюджетных вложения по 2,5 млрд, которые ушли на строительство этих автобусов. Понятно, что потребность значительно больше. И мы удовлетворяем потребность регионов лишь частично», — сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в Госдуме.

С 30 июня 2020 года вступает в силу запрет на использование школьных автобусов старше 10 лет. В этой связи Минпросвещения, по словам Васильевой, «от всей души» поддерживает продолжение выделения ассигнований на реализацию указанных мероприятий.