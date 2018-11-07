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В России фиксируют цифровое образовательное неравенство

Общество

Интернет доступен не во всех школах России

В России фиксируют цифровое образовательное неравенство
Уинслоу Хомер. Сельская школа. 1873

Москва, 7 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  Жители сельской местности могут оказаться в ущемленном положении в связи с неравным доступом к образовательным ресурсам по интернету, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Отставание в цифровом обновлении образования для сельских жителей может привести к расслоению с точки зрения доступности качественного образования», — заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, выступая в Госдуме в рамках «правительственного часа» с участием главы Минпросвещения Ольги Васильевой.

Учитывая, что в настоящее время дети имеют доступ к образовательным ресурсам в интернете, необходимо, опираясь на интересы и мотивацию школьников к учебе, обеспечить внедрение новых методик обучения с использованием интерактивных учебных материалов на основе цифровых инструментов, сказал аудитор.

«Однако обеспечение всех школ доступным интернетом запланировано лишь к 2025 году, при этом скорость соединения для сельских школ в два раза ниже, чем для городских», — привел данные Мень.

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«Правительственный час» в ГД главы Минпросвещения Васильевой
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