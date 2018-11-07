В Ставрополе прошла неделя Европейского образования

Ставрополь, , 16:05 — REGNUM Вторая по счёту Неделя Европейского образования прошла в Северо-Кавказском федеральном университете на минувшей неделе. В мероприятиях приняли участие более 500 человек из 34 университетов России и зарубежных стран. В одном из мероприятий принял участие представитель научного сообщества из Нижнего Новгорода, сообщили 7 ноября в пресс-службе Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского.

В рамках недели состоялся молодежный форум «Интернационализация образования: лучшие практики международной академической мобильности», а также была представлена программа по этой теме.

От Университета Лобачевского в качестве европейского эксперта по реформе высшего образования в этом мероприятии принял участие руководитель Центра международных проектов и программ, зав. кафедрой европейского и международного права Александр Горылев. Он представил опыт университета в организации совместных образовательных программ двух дипломов, а также рассказал о программах краткосрочной мобильности преподавателей.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщали, что событие объединило представителей из Германии, Италии, Португалии, Франции и других стран мира.

В рамках недели прошли мастер-классы, семинары, открытые лекции. На них зарубежные эксперты познакомили студентов с наиболее успешными практиками организации международной академической мобильности в ведущих российских и зарубежных вузах, рассказали, как стать участником стипендиальных программ или пройти стажировку за рубежом.