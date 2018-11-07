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Каждый третий коренной житель Германии оказался ксенофобом — исследование

Общество

Чем шире открыты границы, тем больше растет социальная напряженность, констатировали учёные

Берлин, 7 ноября 2018, 16:05 — REGNUM  Почти каждый третий житель Германии является ксенофобом. К такому выводу пришли авторы социологического исследования из Лейпцигского университета, передает телеканал N-TV 7 ноября.

В Берлине был представлен доклад «Уход в авторитаризм». Согласно полученным социологами данным, каждый третий немец в масштабах всей страны испытывает неприязнь к иммигрантам или гражданам Германии с миграционным фоном. В бывшей Восточной Германии таких людей половина.

Также исследователи задали вопрос респондентам «считаете ли вы, что иностранцы пользуются благами социального государства» (а не действительно нуждаются в предоставлении убежища). Число согласившихся с этим утверждением достигло 55%.

Два года назад на аналогичный вопрос утвердительно ответили 50%, в 2014 году — 43%. Таким образом, политика толерантности и открытости миру приводит к росту межэтнической напряженности. При этом среди немцев снизился уровень антисемитизма, но выросло неприятие мусульман и цыган.

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Культура и общество Германии
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