В Перми арбитражный управляющий оштрафован на 15,4 млн рублей

Пермь, , 16:04 — REGNUM В Перми суд вынес приговор арбитражному управляющему. Он признан виновным в получении коммерческого подкупа в сумме 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина, находясь в должности арбитражного управляющего, пытался через суд добиться признания недействительной сделки по отчуждению недвижимости. Сделка была совершена в 2015 году на невыгодных для фирмы условиях. Суд удовлетворил иск и вернул компании недвижимое имущество.

Впоследствии управляющий из корыстных соображений обратился к собственнику имущества и предложил заключить мировое соглашение. Согласно которому имущество бы оставалось у собственника, словно сделка 2015 года считалась законной. Такое мировое соглашение мужчина оценил в 2 млн рублей. Управляющего задержали с поличным, при получении денег, в начале лета 2018 года.

Суд назначил арбитражному управляющему наказание в виде штрафа в 15,4 млн рублей. Кроме того, фигурант уголовного дела лишён права заниматься деятельностью, связанной с проведением процедур банкротства в течение пяти лет.