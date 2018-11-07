РПЦ призывает усилить охрану строящихся храмов в Москве

Москва, , 15:56 — REGNUM Настоятели строящихся церквей в Москве должны усилить охрану в своих приходах, а органы правопорядка — усилить контроль за безопасностью храмов. К этому призывают в Русской православной церкви после серии поджогов деревянных храмов, совершённых в столице.

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Как напомнил председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, слова которого приводит ТАСС, несколько лет назад были зафиксированы попытки организации протестного движения против строительства в Москве новых храмов и церквей и «действовали самыми разными методами».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 ноября в деревянном храме в московском районе Южное Тушино произошёл пожар. Огонь охватил почти 40 кв. м одноэтажного храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Пожарным потребовалось 40 минут, чтобы справиться с возгоранием. Никто не пострадал.

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Ранее в октябре 2018 года в Москве неизвестный злоумышленник поджог временный деревянный храм в Ухтомке (Косино) и здание воскресной школы. Основное здание храма не пострадало, благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарно-спасательные службы. Полностью сгорели два класса воскресной школы и пристройка к святыне.

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