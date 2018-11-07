Министерство транспорта Индонезии провело ТЭО 117 самолетов

Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министерство транспорта Индонезии провело технико-экономическое обоснование (ТЭО) 117 самолетов, эксплуатируемых авиакомпаниями в Индонезии, сообщает Tribunnews.

Решение о проведении проверки было принято после крушения индонезийского самолета Lion Air JT 610 у берега Западной Явы 29 октября 2018 года.

В управлении авиации и эксплуатации министерства транспорта Индонезии заявили, что ТЭО прошли 117 самолетов. Проверки шли в 10 аэропортах по всей стране.

Издание отмечает, что ТЭО проводилось на самолетах Boeing 737 300, Boeing 737 500, Boeing 737 800 NG, Boeing 737 Max 8, ATR 72 и Airbus A320.

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В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что все самолеты прошли проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент гражданской авиации министерства транспорта Индонезии опубликовал 2 ноября временный отчет о проверке всех самолетов Boeing 737 MAX 8, находящихся в стране.

Подробности: Минтранс Индонезии проверил все самолеты Boeing 737 MAX 8 в стране