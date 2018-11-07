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Экс-министр Прикамья отдан под суд по обвинению в крупном взяточничестве

Общество

Громкое коррупционное дело в ближайшее время передадут в суд

Экс-министр Прикамья отдан под суд по обвинению в крупном взяточничестве
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Взятка

Пермь, 7 ноября 2018, 15:55 — REGNUM  В Перми завершено расследование уголовного дела, где фигурантом является бывший министр транспорта Пермского края, обвиняемый в крупном взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по региону, собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения обвиняемому его копии будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что с декабря 2015 года по март 2016 года высокопоставленный чиновник получил 8,4 млн рублей. Взятка предполагалась за лоббирование интересов фирмы в получении контракта на сумму более 2 млрд рублей. Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн. рублей) его квартиры, расположенной в Тюмени, и составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической рыночной стоимостью.

В рамках расследования уголовного дела следователи назначали несколько сложных экспертиз. Материалы дела составили 37 томов. С целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, которое может быть назначено по приговору суда, наложен арест на денежные средства экс-главы краевого минтранса на общую сумму 745 тысяч рублей.

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