Среда, 7 Ноября 2018 года
16:55:54 МСК

Названа «Женщина года» по версии журнала Billboard

Общество

Награждение состоится 6 декабря в Нью-Йорке

Названа «Женщина года» по версии журнала Billboard
Emma
Ариана Гранде

Вашингтон, 7 ноября 2018, 15:36 — REGNUM  Музыкальный журнал Billboard обнародовал имя победительницы в номинации «Женщина года». Ей стала американская певица и актриса Ариана Гранде, сообщается на сайте издания.

«Ариана Гранде — звезда на своих условиях, она никогда не подчинялась какому-либо конкретному музыкальному тренду или пути в индустрии, — комментирует вице-президент по контенту Billboard Росс Скарано. — У неё есть мужество, она делает лучшую музыку в своей карьере и она абсолютно заслуживает быть «Женщиной года».

Награда победительнице будет вручена на 13-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая состоится в Нью-Йорке 6 декабря.

Напомним, в 2017 году эта премия была присуждена американской актрисе и певице Селене Гомес.

Читайте ранее в этом сюжете: В США трансгендер получил звание «Женщины года» по версии журнала Glamour

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить