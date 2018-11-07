В Москве число женщин на курсах для предпринимателей превысило число мужчин

Москва, , 15:56 — REGNUM В Москве большую часть аудитории образовательных мероприятий для предпринимателей составляют женщины. Доля бизнесвумен среди общего числа слушателей составляет 55,6%. Об этом заявила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Так, согласно данным опроса ГБУ «Малый бизнес Москвы», доля женщин среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве, составляет порядка 39%, среди руководителей юридических лиц их почти треть.

«У женской аудитории в столице есть устойчивый интерес к развитию собственного дела. И правительство города — в рамках своих компетенций — поддерживает стремление женщин к предпринимательской активности. Речь идет, в частности, о бесплатных образовательных программах, финансовой и имущественной поддержке», — подчеркнула Сергунина.

Согласно результатам исследования, 42% посетителей обоих полов образовательных мероприятий — младше 35 лет. Возраст ещё 29% респондентов — от 36 до 45 лет, от 46 лет и старше — 20%.

Кроме того, ГБУ «Малый бизнес Москвы» совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы на постоянной основе проводит образовательные мероприятия по бизнес-тематикам, на которых действующие или будущие предприниматели могут выбрать необходимое для него событие и улучшить свою квалификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, предпринимателями столицы по итогам первого квартала 2018 года было приобретено 1600 патентов, что на 107% превышает результаты аналогичного периода 2017 года.

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