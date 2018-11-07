В Киргизии похитителя собаки приговорили к трем годам ограничения свободы

Бишкек, , 15:09 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии приговорил к трем годам ограничения свободы и штрафу в 35 тысяч сомов (33 тысячи рублей) киргизца, похитившего и убившего собаку, принадлежавшую девятилетнему ребенку. Об этом сообщил телеканал «Апрель».

Отмечается, что подобный приговор за подобное преступление судебные органы Киргизии выносят впервые. Обычно за жестокое обращение с животными преступники отделывались небольшим штрафом.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля 2018 года в киргизском сегменте социальных сетей разгорелся скандал, связанный с нежеланием сотрудников правоохранительных органов Киргизии принять заявление о похищении собаки породы курцхаар, принадлежавшей 9-летнему мальчику. Только после того, как ребенок написал письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову, милиция занялась поисками украденного питомца.

Личность похитителя удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения, но к тому моменту собака, отказывавшаяся принимать пищу, погибла. При этом похититель пытался переложить вину за произошедшее на хозяев собаки, обвинив их в том, что они не поставили на питомца клеймо, из-за чего якобы он не смог вернуть им питомца.