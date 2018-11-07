Минпросвещения готово усилить работу над обучением в школе ПДД

Москва, , 14:56 — REGNUM Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила о необходимости усиления работы в школе по обучению детей правилам дорожного движения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«К нам уже обращались наши представители служб, которые занимаются безопасностью на дороге, и, действительно, недостаточно внимания уделяется теме Правил дорожного движения в школе. За 2017 год свыше 17 тыс. ДТП и погибших детей более 500 человек. Это большой минус. И здесь мы должны усилить работу в школе, на мой взгляд», — заявила Васильева в рамках «правительственного часа» в Госдуме.