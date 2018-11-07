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Минпросвещения готово усилить работу над обучением в школе ПДД

Общество

«Недостаточно внимания уделяется теме Правил дорожного движения»

Минпросвещения готово усилить работу над обучением в школе ПДД
Вячеслав Кондратьев. Скорость не ограничена, но... помни о безопасности! (фрагмент). 1959

Москва, 7 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила о необходимости усиления работы в школе по обучению детей правилам дорожного движения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«К нам уже обращались наши представители служб, которые занимаются безопасностью на дороге, и, действительно, недостаточно внимания уделяется теме Правил дорожного движения в школе. За 2017 год свыше 17 тыс. ДТП и погибших детей более 500 человек. Это большой минус. И здесь мы должны усилить работу в школе, на мой взгляд», — заявила Васильева в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

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«Правительственный час» в ГД главы Минпросвещения Васильевой
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